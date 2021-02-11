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Общество

Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля

В феврале на первом месте в рейтинге железнодорожных направлений с отправлением из Санкт-Петербурга — Москва. На столицу приходится более 60% бронирований. На втором месте по спросу на февраль — Сортавала, доля этого направления выросла втрое. Замыкает тройку Псков, сообщает сервис Туту.ру.

Также в топ-10 входят Тверь, Петрозаводск, Мурманск, Ярославль, Апатиты, Нижний Новгород и Тула.

Средний чек за железнодорожный билет из Петербурга по России на февраль 2021 года составляет около 2 тысяч рублей за билет в одну сторону, по сравнению с прошлым годом он сократился на 2%. Однако средний чек за билет из Петербурга в Сортавалу вырос на 58%, в Псков — на 33%, в Нижний Новгород — на 17%.

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