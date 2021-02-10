Валерий Астраханцев рассказал о планах работы в сфере ЖКХ в Великих Луках

22:47, 10 февраля 2021, ПАИ

И. о. первого заместителя главы администрации города Великие Луки Валерий Астраханцев рассказал о планах работы подведомственной ему сферы на ближайшую неделю, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«В первую очередь хочется рассказать о текущих планах, по которым мы работаем в ежедневном формате: это содержание и благоустройство территории города, дорог, тротуаров, общественных пространств. Ежедневно каждое утро мы проводим совещание по итогам прошедшего дня и по планам на текущий. Обсуждаем вопросы уборки снега, качества работы управляющих компаний, особенно в части содержания ими дворовых территорий. Также выделяем самые актуальные вопросы. В настоящий момент, к примеру, достаточно сложные, морозные погодные условия, поэтому наши ресурсоснабжающие организации: МП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», энергетики и газовики – должны находиться в режиме повышенной готовности. Мы следим, чтобы эти организации работали без аварий и чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения – оперативно устраняли. Всё это входит в постоянную текущую работу, которая позволяет великолучанам комфортно жить в своих домах».

Помимо повседневной работы, как пояснил Валерий Александрович, прорабатывается реализация национальных, региональных и муниципальных проектов. К примеру, по программе «Комфортная городская среда» планируется в этом году благоустроить четыре городские территории.

На этой неделе также будет рассмотрен вопрос благоустройства территории братского кладбища. В планах обустройство тротуара, площадки-плаца для торжественных мероприятий с участием юнармейцев, а также место, где в дальнейшем можно будет установить памятник десантникам.

«По этому объекту сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее подать документы на проведение конкурсных процедур, в начале апреля уже определить подрядчика и приступить к работам по благоустройству территории. Стоит задача уже к июню-июлю всё здесь выполнить», – сообщил Валерий Астраханцев.

Поговорили и о проектах, работа по которым находится в завершающей стадии. Так, в настоящее время администрацией города проводится претензионная работа с проектной и подрядной организациями по качеству выполнения отдельных элементов конструкций нового парка «Петровский».

Коротко затронули тему газификации. Рассказать об этой важной работе подробнее договорились позже.

«В настоящее время ведём переговоры с газовиками. У нас есть несколько адресов, по которым мы уже хотим получить технические условия для газификации. На ближайшее время запланирована встреча с подрядчиком по газификации района Рябики. Правда, там жители разделились на две части: одна против, а другая согласна на газификацию именно с тем подрядчиком, который находится в плане газификации области, – это частная подрядная организация. Она в частном порядке прорабатывает с жителями вопрос, чтобы часть работ по газификации они проводили за свой счёт. Мы в свою очередь ведём переговоры, чтобы подрядчик уже в ближайшее время смог получить необходимые разрешительные документы и в дома жителей был проведён газ».

Продолжается текущая работа по обустройству подземных переходов на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова. В феврале планируется закончить переподключение газа в районе расположения данного объекта. Погодные условия продолжению работ не мешают. Все заинтересованы в том, чтобы завершить проект в срок.

«С подрядчиком сейчас проговариваем все возможные варианты, чтобы сдать этот объект как можно раньше и пустить транспорт. Это тяжёлый и объёмный вид работ, который требует большого внимания, аккуратности и качества, но мы все заинтересованы в том, чтобы выполнить работы в срок», – завершил Валерий Астраханцев.