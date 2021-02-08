Подземный переход на перекрёстке Ленина и Дьяконова в Великих Луках могут сдать уже к 1 сентября 2021 года

19:55, 08 февраля 2021, ПАИ

Продолжаются строительные работы на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Срок сдачи объекта – не позднее 30 ноября 2021 года, сообщил сайту luki.ru исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Валерий Астраханцев.

«С подрядчиком ведём диалог, чтобы работы закончить пораньше. Планируем, что к 1 сентября основной пласт работ по этому объекту будет выполнен и мы сможем пустить транспорт», – рассказал Валерий Астраханцев.

Валерий Александрович отметил, что строительство подземных переходов достаточно тяжёлый вид работ, который требует внимательности и аккуратности, так как рядом стоят дома.

«В феврале произойдёт переподключение к газу. Тогда все работы по перекладке коммуникаций будут выполнены. Останутся только земляные работы и работы по благоустройству территорий», – заключил Валерий Астраханцев.