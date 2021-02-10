Члены участковых комиссий Себежского района повысили квалификацию

23:22, 10 февраля 2021, ПАИ

Члены участковых и территориальной избирательных комиссий Себежского района с 10 декабря 2020 года на базе Псковского государственного университета проходили профессиональную программу повышения квалификации «Делопроизводство в коммерческих организациях, органах государственной и муниципальной власти». Занятия проходили в онлайн-формате на платформе Zoom. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Программа была направлена на актуализацию профессиональных знаний работников в сфере делопроизводства и включала в себя такие дисциплины, как документационное обеспечение управления, электронный документооборот, номенклатура и хранение дел.

По итогам обучения девять обучающихся получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.