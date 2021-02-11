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Общество

С 1 марта Кипр возобновит оформление виз для жителей России

С 1 марта Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство страны в Москве.

«После вступления в силу плана действий, объявленного замминистра туризма, туристические визы будут выдаваться, как и раньше, всем имеющим на это право гражданам России», — уточнили в диппредставительстве.

Процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн-формат, заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств. По прибытии на Кипр у россиян запросят отрицательный ПЦР- тест на коронавирус. Сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста. До вступления данных мер в силу получить кипрские визы россиянам невозможно, кроме исключительных случаев: медицина, работа, учеба и воссоединение семьи.

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