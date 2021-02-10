0
21:40
Псковский драматический театр возобновляет показы спектаклей для незрячих и слабовидящих
18:10
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
17:19
Это колоссальная работа — Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»
10:20
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
09:59
Спектакль - лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля
23:25
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
21:36
9 февраля родился псковский художник Валентин Васильев
Еще новости
Культура

Псковичей приглашают на вебинар «Дуэли А. С. Пушкина»

Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашают псковичей присоединиться к вебинару «Дуэли А. С. Пушкина» в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». Как сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, разговор на встрече пойдёт не только о поединках, в которых участвовал поэт, но и об истории дуэлей в России с XVIII века.

С лекцией на эту тему перед интернет-слушателями выступит учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв; ведущая вебинара — научный руководитель проекта Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Пушкина, руководитель пушкинских проектов учреждения.

Занятие начнется 11 февраля в 16:00. Чтобы стать его участником, достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском» в разделе «Вебинары». Для тех, кто не успеет присоединиться к разговору сегодня, но хотел бы прослушать его, на сайте есть специальный раздел «Архив вебинаров».

Напомним, что Пушкинский заповедник и Институт русского языка сотрудничают давно и весьма плодотворно. Так, например, музейщики «Михайловского» принимают участие в проекте «А. С. Пушкин и феномен русской классики» и уже подготовили и провели ряд занятий этого цикла (например, об истории Святогорского монастыря по материалам летописей и документов из архивов разного уровня и подчинения; об истории музея-усадьбы «Петровское»). В свою очередь сотрудники Института Пушкина приезжают с докладами и сообщениями на различные научные конференции в «Михайловское», ближайшая из них — Февральские чтения памяти С. С. Гейченко, где запланированы три выступления, подготовленные специалистами московского вуза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Псковский драматический театр возобновляет показы спектаклей для незрячих и слабовидящих
10 февраля 2021
Псковский драматический театр возобновляет показы спектаклей для незрячих и слабовидящих
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля 2021
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
Это колоссальная работа — Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»
10 февраля 2021
Это колоссальная работа — Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
10 февраля 2021
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
Спектакль - лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля
09 февраля 2021
Спектакль - лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
08 февраля 2021
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
9 февраля родился псковский художник Валентин Васильев
08 февраля 2021
9 февраля родился псковский художник Валентин Васильев
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля
07 февраля 2021
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля

Идет загрузка...