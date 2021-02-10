Псковичей приглашают на вебинар «Дуэли А. С. Пушкина»

09:09, 11 февраля 2021, ПАИ

Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашают псковичей присоединиться к вебинару «Дуэли А. С. Пушкина» в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». Как сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, разговор на встрече пойдёт не только о поединках, в которых участвовал поэт, но и об истории дуэлей в России с XVIII века.

С лекцией на эту тему перед интернет-слушателями выступит учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв; ведущая вебинара — научный руководитель проекта Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Пушкина, руководитель пушкинских проектов учреждения.

Занятие начнется 11 февраля в 16:00. Чтобы стать его участником, достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском» в разделе «Вебинары». Для тех, кто не успеет присоединиться к разговору сегодня, но хотел бы прослушать его, на сайте есть специальный раздел «Архив вебинаров».

Напомним, что Пушкинский заповедник и Институт русского языка сотрудничают давно и весьма плодотворно. Так, например, музейщики «Михайловского» принимают участие в проекте «А. С. Пушкин и феномен русской классики» и уже подготовили и провели ряд занятий этого цикла (например, об истории Святогорского монастыря по материалам летописей и документов из архивов разного уровня и подчинения; об истории музея-усадьбы «Петровское»). В свою очередь сотрудники Института Пушкина приезжают с докладами и сообщениями на различные научные конференции в «Михайловское», ближайшая из них — Февральские чтения памяти С. С. Гейченко, где запланированы три выступления, подготовленные специалистами московского вуза.