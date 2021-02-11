Решение по списку кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковского облсобрания еще не принято

11:18, 11 февраля 2021, ПАИ

Окончательное решение по списку кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания еще не принято. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

Он уточнил, что обсуждения еще не завершены, сейчас проводятся социологические опросы, анализ. По словам Александра Котова, состав списка будет зависеть и от того, кто из оппонентов выдвинется на выборы в ПОС, в частности по одномандатным избирательным округам. «И после этого будет принято окончательное решение в те сроки, которые предусмотрены нашим законодательством избирательным», - отметил спикер облсобрания. Он напомнил, что предстоит внутрипартийное предварительное голосование.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в региональный парламент. Также в пятёрку лидеров списка войдет секретарь генсовета партии Андрей Турчак.