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Общество

Таинственный книгообмен пройдет в Псковской области 14 февраля

14 февраля в Международный день дарения книги региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области подготовил для граждан таинственный книгообмен, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Участникам книгообмена, зарегистрировавшимся в гугл-форме, в личные сообщение придёт информация о «тайном друге». До 14 февраля каждому участнику книгообмена нужно будет принести книгу для «тайного друга» в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области (Псков, улица Некрасова, 19).

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