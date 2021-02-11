Таинственный книгообмен пройдет в Псковской области 14 февраля
14 февраля в Международный день дарения книги региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области подготовил для граждан таинственный книгообмен, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Участникам книгообмена, зарегистрировавшимся в гугл-форме, в личные сообщение придёт информация о «тайном друге». До 14 февраля каждому участнику книгообмена нужно будет принести книгу для «тайного друга» в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области (Псков, улица Некрасова, 19).