Какие мероприятия пройдут в Пскове к Дню добровольчества

16:13, 02 декабря 2024, ПАИ

Мероприятия к Дню добровольчества пройдут в Пскове, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Акция по сдаче крови пройдёт на станции переливания крови в Пскове 4 декабря с 8:30 до 10:30. Все желающие могут присоединиться и стать донором. Зарегистрироваться на участие необходимо на портале добро.ру.

5 декабря с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце в Пскове состоится бесплатное массовое катание на коньках для волонтёров. Зарегистрироваться можно здесь. Помимо этого, в 20:00 и 20:30 в группах по 15 человек добровольцы смогут бесплатно посетить клуб виртуальной реальности Another World. Регистрация по ссылке.

Кроме того, в Доме молодёжи с 9:00 до 12:00 для всех желающих пройдут познавательные лекции от Всероссийского студенческого корпуса спасателей Псковской области, Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, лекции по экологии и мастер-классы от Ресурсного центра добровольчества по изготовлению ёлочных игрушек, а также мастер-класс для школьников от центра военно-спортивной подготовки «Воин».

Также в День добровольчества по Пскову будут курсировать брендированные автобусы. А в Детском парке пройдёт выставка «Заслуженный доброволец Псковской области». В «Кофейне на Великой» и «Крем-брюле» в Пскове волонтёры смогут получить бесплатный кофе от заведения. Для этого нужно показать аккаунт волонтёра на платформе добро.рф.