Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завоевал Гран-при на международном конкурсе

16:43, 02 декабря 2024, ПАИ

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завоевал Гран-при на II Международном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах Marcato, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Оркестр блестяще проявил себя, покорив жюри своим мастерством, энергией и уникальным звучанием.

Напомним, что ранее художественный руководитель и дирижёр Евгений Баранчиков и концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. С главными темами из эфира можно ознакомиться по ссылке.