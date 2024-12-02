День правовой помощи для участников СВО и членов их семей пройдёт в Пскове

17:52, 02 декабря 2024, ПАИ

День правовой помощи для участников СВО и членов их семей пройдёт в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове в четверг, 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Всем обратившимся помогут оперативно получить информацию о существующих мерах поддержки, а также окажут помощь в решении проблем, связанных с нарушением прав.

Приём будут вести адвокаты, нотариусы, сотрудники регионального комитета по социальной защите, комитета юстиции, регионального управления Федеральной службы судебных приставов, а также отделения Социального фонда России по Псковской области.

Мероприятие будет проходить 12 декабря с 14:00 до 16:00 в филиале фонда «Защитники Отечества», который находится на улице Льва Толстого, 31а.

Предварительная запись на приём доступна по телефонам 67-28-02, 67-28-03, 33-10-96 (добавочный 211).