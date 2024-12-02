23 новые площадки для ТКО появились в Печорском округе
23 новые площадки для сбора ТКО появились в Печорском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
Подавляющее большинство контейнерных площадок установлено в деревнях:
- деревня Залесье;
- деревня Лавры, улица Кирова, 18;
- деревня Лавры, улица Пушкина, З;
- деревня Лавры, улица Комсомольская, 14;
- деревня Юшково, кладбище;
- деревня Ротово, автобусная остановка;
- деревня Крупп, у территориального отдела;
- деревня Киршино, у здания МФЦ;
- деревня Кулье, кладбище;
- деревня Лисье, кладбище;
- деревня Моложва, кладбище;
- деревня Кудина Гора, кладбище;
- деревня Видовичи, две площадки;
- деревня Печки;
- деревня Новый Изборск, улица Новосёлов, 11;
- деревня Новый Изборск, улица Октябрьская, 7;
- деревня Новый Изборск, улица Парижской Коммуны, 14;
- деревня Новый Изборск, улица Изборская, 9;
- Печоры, улица Сельская, две площадки;
- Печоры, улица Рабочая;
- Печоры, улица Рагозино.
«Вместе с руководителем подрядной организации осмотрели площадки перед приёмкой. Работы проведены из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области, в рамках реализации государственной программы», – отметил Валерий Зайцев.
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