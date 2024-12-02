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Общество

23 новые площадки для ТКО появились в Печорском округе

23 новые площадки для сбора ТКО появились в Печорском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Валерия Зайцева

Подавляющее большинство контейнерных площадок установлено в деревнях:

  • деревня Залесье;
  • деревня Лавры, улица Кирова, 18;
  • деревня Лавры, улица Пушкина, З;
  • деревня Лавры, улица Комсомольская, 14;
  • деревня Юшково, кладбище;
  • деревня Ротово, автобусная остановка;
  • деревня Крупп, у территориального отдела;
  • деревня Киршино, у здания МФЦ;
  • деревня Кулье, кладбище;
  • деревня Лисье, кладбище;
  • деревня Моложва, кладбище;
  • деревня Кудина Гора, кладбище;
  • деревня Видовичи, две площадки;
  • деревня Печки;
  • деревня Новый Изборск, улица Новосёлов, 11;
  • деревня Новый Изборск, улица Октябрьская, 7;
  • деревня Новый Изборск, улица Парижской Коммуны, 14;
  • деревня Новый Изборск, улица Изборская, 9;
  • Печоры, улица Сельская, две площадки;
  • Печоры, улица Рабочая;
  • Печоры, улица Рагозино.

«Вместе с руководителем подрядной организации осмотрели площадки перед приёмкой. Работы проведены из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области, в рамках реализации государственной программы», – отметил Валерий Зайцев.

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