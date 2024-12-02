23 новые площадки для ТКО появились в Печорском округе

17:46, 02 декабря 2024, ПАИ

23 новые площадки для сбора ТКО появились в Печорском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Подавляющее большинство контейнерных площадок установлено в деревнях:

деревня Залесье;

деревня Лавры, улица Кирова, 18;

деревня Лавры, улица Пушкина, З;

деревня Лавры, улица Комсомольская, 14;

деревня Юшково, кладбище;

деревня Ротово, автобусная остановка;

деревня Крупп, у территориального отдела;

деревня Киршино, у здания МФЦ;

деревня Кулье, кладбище;

деревня Лисье, кладбище;

деревня Моложва, кладбище;

деревня Кудина Гора, кладбище;

деревня Видовичи, две площадки;

деревня Печки;

деревня Новый Изборск, улица Новосёлов, 11;

деревня Новый Изборск, улица Октябрьская, 7;

деревня Новый Изборск, улица Парижской Коммуны, 14;

деревня Новый Изборск, улица Изборская, 9;

Печоры, улица Сельская, две площадки;

Печоры, улица Рабочая;

Печоры, улица Рагозино.

«Вместе с руководителем подрядной организации осмотрели площадки перед приёмкой. Работы проведены из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области, в рамках реализации государственной программы», – отметил Валерий Зайцев.