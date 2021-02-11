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Экономика

Ход строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» обсудили на совещании губернатора

11 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта по строительству завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На совещании присутствовали заместитель губернатора Нинель Салагаева, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, руководство Группы компаний «Титан», в том числе председатель совета директоров Михаил Сутягинский и генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Сейчас в ОЭЗ «Моглино» реализуется первая очередь проекта «Титан-Полимер» – строится завод по производству БОПЭТ-пленок. Уже собраны и смонтированы модульные конструкции для административного корпуса, завершены строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения и связи, подходит к концу возведение главного производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок, рабочие монтируют технологическое оборудование. Кроме того, подрядчики занимаются развитием инфраструктурных объектов: дорог, котельных, технологических эстакад и объектов энергетического обеспечения.

«Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с действующими в стране ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, мы не сбавляем темпов работы. Реализация проекта идет в соответствии с установленными сроками», – отметил Михаил Сутягинский.

Также на совещании обсуждались различные моменты, связанные с реализацией инвестиционного проекта. Особое внимание уделялось обсуждению технического плана создания инфраструктуры для реализации проекта «Титан-Полимер». Уже выполнено подключение завода к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи.

В настоящее время на второй площадке ОЭЗ «Моглино» ведется активная работа по проектированию и строительству таможенной инфраструктуры и ограждения, локальных очистных сооружений, а также объявлен конкурс на выбор подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ по объектам дорожной инфраструктуры.

Напомним, на заводе «Титан-Полимер» будет освоена технология производства БОПЭТ-пленок и ПЭТФ-гранул, которая является одной из самых энергоэффективных. Её отличают низкие удельные расходы сырья, гибкость, простота в обслуживании и необходимость минимальных площадей для размещения. В результате реализации проекта запланированы инвестиции более 20 млрд рублей, создание более 500 новых рабочих мест и более 2,5 тысячи – на смежных производствах.

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