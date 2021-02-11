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Глава ПФР Максим Топилин покинул свою должность

Экс-глава Пенсионного Фонда Максим Топилин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свою должность, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Один из них сказал, что чиновник «не вписался в команду нынешнего правительства». 53-летний Топилин руководил фондом чуть больше года.

По словам собеседников издания, Топилин в среду вечером объявил о своём уходе сотрудникам фонда. Он не сказал, кто придёт ему на смену. Топилин не стал отвечать по телефону на вопрос корреспондента Би-би-си и повесил трубку.

В пресс-службе Пенсионного фонда отказались отвечать на запрос «Коммерсанта» об отставке Топилина. Источник, близкий к правительству, подтвердил уход Топилина из ПФР изданию РБК. По информации источника издания VTimes, он уйдёт в РЖД.

Один из собеседников «Коммерсанта» в ПФР утверждает, что отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

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