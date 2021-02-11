Путин сделает прививку от коронавируса осенью

09:30, 12 февраля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами, пишет «Коммерсант».

Во время встречи с руководителями российских СМИ президент допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

Вопрос о вакцинации Владимиру Путину задал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Президент ответил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Путин сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.