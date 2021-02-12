Началась 47-я сессия Псковской городской Думы
12 февраля стартовала очередная, 47-я сессия Псковской городской Думы. На заседании присутствует 22 депутата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В основной повестке запланировано 32 основных вопроса. В частности, депутаты рассмотрят вопросы об изменении бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также выберут председателя Комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.
Кроме того, парламентарии обсудят ряд имущественных вопросов.