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Два года колонии грозит псковичу за кражу часов из кафе

33-летний житель Пскова обвиняется в краже наручных часов. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, 30 декабря ранее судимый пскович в состоянии алкогольного опьянения увидел на барной стойке одного из кафе мужские наручные часы марки Guess.

Незаметно он положил часы в карман куртки и вышел из кафе на улицу. Часами он распорядился по своему усмотернию, причинив их хозяину материальный ущерб в размере 3 900 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Вору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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