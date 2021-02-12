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Общество

Сотрудникам Псковавтодора вручили награды Минтранса РФ

В Управлении автомобильных дорог Псковской области состоялось вручение наград Министерства транспорта России. Ведомственные награды лучшим сотрудникам предприятия вручил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили Псковскому агентству информации в Псковавтодоре.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте нагрудным знаком «Почетный дорожник России» награждён водитель автомобиля 6-го разряда Псковского филиала Псковавтодора Александр Рендаков. Он работает в дорожной отрасли уже более 30 лет и зарекомендовал себя добросовестным, ответственным, квалифицированным специалистом. Приказ о награждении Александра Рендакова подписал 28 октября 2020 года министр транспорта России Евгений Дитрих, отметили в Псковавтодоре.

Как отметил Борис Елкин, ведомственный знак отличия «Почетный дорожник России» – одна из самых значимых наград в дорожной отрасли.

Кроме того, благодарности министра транспорта России удостоены водитель автомобиля 5-го разряда Стругокрасненского филиала Геннадий Потапов и дорожный мастер  Дедовичского филиала Псковавтодора Анна Васильева. Геннадий Потапов работает в дорожной сфере более 12 лет, его отличают высокая работоспособность и умение быстро оценить обстановку во внештатной ситуации. Анна Васильева – дорожник со стажем более 38 лет, имеет большой практический опыт и умело применяет свои знания и опыт в производственном процессе, отметили в Псковавтодоре.

«Спасибо вам за работу. Надеюсь, что текущей год будет более продуктивным и мы достигнем еще более высоких результатов», – подчеркнул Борис Елкин и пожелал сотрудникам управления наращивать темпы работ, увеличивать производительность, стремиться к еще более высокому качеству, а также успехов, удачи и здоровья.

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