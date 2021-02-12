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Общество

«Экопром» получил благодарность от губернатора

Александр Киселёв с благодарственным письмом губернатора. Фото OOO «Экопром»

Руководитель регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром» Александр Киселёв получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за участие в новогоднем оформлении Пскова. Награждение состоялось 12 февраля.

Регоператор в числе 11 компаний и организаций внес свою лепту для создания праздничного настроения жителям и гостям города в новогодние и рождественские праздники.

Световыми гирляндами от компании «Экопром» были украшены деревья в дендропарке, где любят отдыхать псковичи.

Глава региона отметил, что большинство жителей и гостей города положительно оценили проделанную работу и поблагодарил за деятельное участие в украшении города к праздникам.

«Мы были рады принять участие в акции по украшению города и создать праздничное настроение людям» - отметил Александр Киселёв. 

В конце 2020 года в Пскове появились более 30 новых инсталляций, прожекторы, гирлянды, светодиодные дожди. Они были размещены на главных магистралях и общественных пространствах города.

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