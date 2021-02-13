Первопроходцы: депутаты Псковского облсобрания привились от COVID-19

11:21, 13 февраля 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания сделали первую прививку от коронавируса, сообщается на странице регионального парламента в Instagram.

«Прививаться надо обязательно, – заявил первый вице-спикер ПОС, заслуженный врач России Виктор Антонов. – Проще получить вакцину, чем ждать, когда эта зараза придёт. Все по-разному её переносят – одни на ногах, а другим и реанимация помочь не сможет». Депутат рассказал, что разговаривал на тему вакцинации со многими докторами, которые изучают влияние COVID-19 на организм. И, по его словам, все советуют прививаться как можно скорее, так как есть риск очень опасных осложнений. «Надо прислушиваться», – уверен Виктор Антонов.

Депутат Антон Минаков согласился, что последствия перенесённого ковида могут быть намного более негативны, чем лёгкие недомогания после прививки. «Безусловно, в наше время очень важно обезопасить себя, своих близких. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим учёным и медикам, которые разработали лучшую в мире вакцину», – отметил он.

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Первую прививку от COVID-19 сделала и руководитель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. «Мы первопроходцы и, думаю, помогаем своим примером принять решение тем, кто пойдёт за нами. Хочется поблагодарить наших медиков, которые работают в тяжёлых условиях борьбы с ковидом. Низкий им поклон за то, что находят время для проведения вакцинации на предприятиях и в учреждениях. Сейчас привиться можно, не отвлекаясь от рабочего процесса», – заметила она.

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Ранее прививку от коронавируса сделал вице-спикер областного парламента Борис Полозов. Первый компонент поставили многие сотрудники аппарата. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов пока не планирует вакцинироваться в связи с перенесённым в декабре коронавирусом: тест показал наличие антител. «Я каждый год прививаюсь от гриппа, в октябре прошлого года сделал прививку от пневмококка. Не исключаю, что эти именно эти меры помогли мне перенести коронавирус в лёгкой форме», – рассказал Александр Котов.