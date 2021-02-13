Два автомобиля столкнулись на перекрестке Фабрициуса и Гражданской в Пскове
13 февраля в Пскове произошло ДТП на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, столкнулись два автомобиля.
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
-
Фото: Псковское агентство информации
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили технические повреждения, один из них после удара вылетел на обочину.
На месте работают сотрудники Аварийно-спасательной службы и ДПС.