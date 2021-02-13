В псковском Детском фонде пройдет семинар на тему «Кризис трех лет»
15 февраля, в понедельник, в офисе Детского фонда пройдёт семинар на тему «Кризис 3-х лет», сообщается в instagram-аккаунте фонда.
Практикующий психолог Регина Домашкина расскажет, с какими трудностями сталкиваются родители в этот период и как их преодолеть, а также ответит вопросы посковичей. Для записи на семинар можно написать в личные сообщения на странице фонда в ВК или в instagram.
Организаторы семинара обещают приятный бонус для тех, кто принесет с собой детские вещи в дар. Их можно будет обменять на одежду для мам. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.