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Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Великих Луках

Галина Королева. Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Пропавшую без вести 68-летнюю Галину Королеву разыскивают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в Великих Луках 23 августа, до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Галине Королевой на вид 70-75 лет, ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Она была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8 906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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