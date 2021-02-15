Ещё 58 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 864 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 58 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 19 742 пациента (за сутки – 37), умерли 153 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 262 669 (за сутки – 562) тестов на коронавирус.
«Новых очагов нет, вспышка в Бежаницкой аптеке снята с учёта Роспотребнадзора», – написал губернатор.