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Экономика

400 тысяч долга по зарплате выплатило усвятское предприятие

МУП Усвятского района «Коммунхоз» погасило долги перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 36 работникам предприятия более 1 месяца не выплачивалась заработная плата на общую сумму свыше 400 тыс. рублей. В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя МУП представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Государственная инспекция труда по Псковской области привлекла руководителя предприятия к административной ответственности и назначила штраф в размере 10 тыс. рублей.

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