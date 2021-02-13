400 тысяч долга по зарплате выплатило усвятское предприятие

09:13, 15 февраля 2021, ПАИ

МУП Усвятского района «Коммунхоз» погасило долги перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 36 работникам предприятия более 1 месяца не выплачивалась заработная плата на общую сумму свыше 400 тыс. рублей. В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя МУП представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Государственная инспекция труда по Псковской области привлекла руководителя предприятия к административной ответственности и назначила штраф в размере 10 тыс. рублей.