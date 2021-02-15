Почти 208 млн предусмотрено на реконструкцию дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе
Реконструкция автомобильной дороги Сиверст - Поречье на участке км 8+000 – км 29+960 запланирована в Великолукском районе. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение 1 пускового комплекса (км 25+000- км 29+890) составляет 207 763 600 рублей. Источник финансирования – средства областного и федерального бюджетов.
Мероприятие будет реализовано на основании Государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» до 30 ноября 2021 года.