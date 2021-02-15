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Общество

Несколько домов на Завеличье останутся без воды 16 февраля из-за аварии

16 февраля с 9:00 до 17:00 в Пскове на дальнем Завеличье несколько домов останутся без холодной и горячей воды из-за аварии на канализационной насосной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова просят жильцов заблаговременно запастись водой и приносят извинения за доставленные неудобства.

Полный список домов, в которых будет произведено отключение горячей и холодной воды:

 

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