Несколько домов на Завеличье останутся без воды 16 февраля из-за аварии

13:57, 15 февраля 2021, ПАИ

16 февраля с 9:00 до 17:00 в Пскове на дальнем Завеличье несколько домов останутся без холодной и горячей воды из-за аварии на канализационной насосной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова просят жильцов заблаговременно запастись водой и приносят извинения за доставленные неудобства.

Полный список домов, в которых будет произведено отключение горячей и холодной воды: