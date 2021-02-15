Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями

18:13, 15 февраля 2021, ПАИ



Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями.

Сайт Правительства сообщает, что выделяемые средства – первый подобный транш. В целом в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд рублей, сообщил 15 февраля Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель Правительства напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина в России создан фонд «Круг добра». Основная задача этого фонда – оказание помощи детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.



«Правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам», – подчеркнул Михаил Мишустин.