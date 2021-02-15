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Политика

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денежного транша на закупку лекарств тяжелобольным детям. Фото: Дмитрий Астахов / Reuters


Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей  на закупку лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями. 

Сайт Правительства сообщает, что выделяемые средства – первый подобный транш. В целом в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд рублей, сообщил 15 февраля Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель Правительства напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина в России создан фонд «Круг добра». Основная задача этого фонда – оказание помощи детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.

«Правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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