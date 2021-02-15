Данные актёра Михаила Боярского попали к судебным приставам Петербурга

19:02, 15 февраля 2021, ПАИ





Данные народного артиста РСФСР Михаила Боярского снова попали в базу судебных приставов из-за долга в размере 3000 рублей, сообщил канал «Рен ТВ».

В отношении актёра было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа ГИБДД за нарушение правил дорожного движения 30 ноября прошлого года.

Сроки погашения долга истекли 12 февраля, говорится на сайте УФССП по Петербургу. Михаила Боярского нередко застают за нарушением правил дорожного движения. Большинство штрафов артист получил за превышение скорости и за парковку в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что Елизавету Боярскую разыскивали судебные приставы Петербурга. Она задолжала почти четверть миллиона рублей.