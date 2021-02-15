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Политика

Кабмин по поручению Путина должен проработать снижение ставки по ипотеке для российских семей с детьми

Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам. Фото kremlin.ru

 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Как сообщает ТАСС, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», – говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.

Также правительству предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансирования мероприятий, включённых в планы-графики решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Сделать это поручено для опережающего завершения этих мероприятий.

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