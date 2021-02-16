«Единая Россия» предложила подключать жителям России газ бесплатно

11:10, 16 февраля 2021, ПАИ

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», процедура подключения газа станет проще и дешевле для россиян. «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов.

Вопрос бесплатного для потребителей подключения к газораспределительным сетям партия прорабатывает с «Газпромом» и правительством. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина в части поэтапного завершения газификации к 2030 году необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь — создание единого регионального оператора газификации. Это не только удешевит стоимость подведения газа для потребителей, но и устранит проблему «последней мили» — когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе. Также оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал госуслуг», — добавил Дмитрий Медведев. По его мнению, должно быть скорректировано и градостроительное, земельное, лесное законодательство. Изменения предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», — пояснил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали, в том числе в Псковской области. «Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак неоднократно подчеркивал, что важно определить единого оператора газификации, который бы отвечал за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений», - отметил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. По его словам, уровень газификации Псковской области планируется повысить на 15-20% к 2025 году. «На сегодняшний день благодаря работе губернатора в Псковской области уже подписано соглашение с «Газпромом», благодаря чему на газификацию региона будут привлечены миллиардные инвестиции, что позволит обеспечить газом все населенные пункты области. Магистральные газопроводы будут доведены в каждый районный центр. Инвестиции со стороны «Газпрома» составят более 8 млрд рублей - это в 8 раз больше, чем за весь предыдущий период реализации программы», - подчеркнул депутат.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». В результате к концу 2024 года планируется газифицировать более 90% населенных пунктов.