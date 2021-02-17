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Разбойное нападение устроил пскович в магазине на Рижском проспекте

В ночь на 16 февраля в Пскове неизвестный совершил нападение на торговую точку на Рижском проспекте, 50. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы происшествия.

В магазин зашел мужчина и попросил у продавщицы конфеты. Женщина отправилась в кладовку за ними, и в это время покупатель, перепрыгнув через прилавок, напал на продавщицу с ножом. Угрожая ей, мужчина потребовал деньги и сигареты, в кассе находилось пять тысяч рублей. Злоумышленник, кроме того, украл сигареты на 80 тысяч рублей.

Полиция ведет расследование.

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