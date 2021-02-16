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Экономика

О ситуации в промышленности в Псковской области рассказали эксперты

В январе в Псковской области промышленное производство выросло по сравнению с январем 2020 года на 0,2%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Позитивную динамику продемонстрировали электроэнергетика, обеспечение газом и паром, кондиционирование воздуха, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 30% и 19,1% соответственно.

А в добыче полезных ископаемых январские показатели оказались ниже на 4,9%, в обрабатывающих производствах – на 5%. Больше всего сокращение коснулось обрабатывающих производств - металлургического (в 2 раза) и электрического оборудования (на 40%).

По сравнению с декабрем 2020 года в январе текущего промышленное производство в регионе сократилось на 18%. В добыче полезных ископаемых уменьшение составило 39,2%, в обрабатывающих производствах – 23,2%, в электроэнергетике, обеспечении газом и паром, кондиционировании воздуха – 22,6%. Рост зафиксирован в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 85,3%.

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