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Экономика

В Псковской области стали производить больше молока и яиц

В январе 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произвели 30 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 16 тыс. тонн молока и 6 млн штук яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 16,1%, молока – на 3,5%, яиц – на 0,3%.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес данной категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 процентов, молока – 85 процентов.

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