Госдума сняла ограничение по возрасту для госслужащих

19:28, 16 февраля 2021, ПАИ

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности глава государства, получат возможность работать на своём посту без возрастного ограничения в 70 лет. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Поправки на эту тему внёс Владимир Путин, предложивший изменить закон о государственной гражданской службе РФ. Пока что документом установлен предельный возраст пребывания на ней 65 лет с возможностью продления до 70 лет, пишет «Российская газета».

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил депутатам, что закон не планируется применять широко – речь идёт именно о точечных решениях. Он уточнил, что чиновников, которых назначает и снимает с должности президент, в РФ чуть более 400. Он ожидает, что новый закон коснётся нескольких человек в ближайшие четыре года.

«То есть это будут точечные и, по сути дела, индивидуальные решения», – добавил представитель главы государства.