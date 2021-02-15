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Политика

Госдума сняла ограничение по возрасту для госслужащих

Госдума продлила возраст госслужащих. Фото duma.gov.ru

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности глава государства, получат возможность работать на своём посту без возрастного ограничения в 70 лет. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Поправки на эту тему внёс Владимир Путин, предложивший изменить закон о государственной гражданской службе РФ. Пока что документом установлен предельный возраст пребывания на ней 65 лет с возможностью продления до 70 лет, пишет «Российская газета».

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил депутатам, что закон не планируется применять широко – речь идёт именно о точечных решениях. Он уточнил, что чиновников, которых назначает и снимает с должности президент, в РФ чуть более 400. Он ожидает, что новый закон коснётся нескольких человек в ближайшие четыре года.

«То есть это будут точечные и, по сути дела, индивидуальные решения», – добавил представитель главы государства.

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