70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали медики в Псковской области

23:21, 16 февраля 2021, ПАИ

За 16 января в Псковской области заразилось коронавирусом ещё 70 человек. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Сохраняется тенденцимя к снижению динамики распространения заболевания. К сожалению, при этом зафиксированы ещё две смерти», – написал губернатор.

Снят с наблюдения Роспотребнадзором очаг в Яммской школе. Таким образом, в Псковской области остаются три активных очага.

За минувшие сутки выздоровело 107 человек. С начала пандемии короновирусом переболели 30 993 человека.







