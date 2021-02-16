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Общество

70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали медики в Псковской области

За 16 января в Псковской области заразилось коронавирусом ещё 70 человек. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Сохраняется тенденцимя к снижению динамики распространения заболевания. К сожалению, при этом зафиксированы ещё две смерти», – написал губернатор.

Снят с наблюдения Роспотребнадзором очаг в Яммской школе. Таким образом, в Псковской области остаются три активных очага.

За минувшие сутки выздоровело 107 человек. С начала пандемии короновирусом переболели 30 993 человека.

 

Официальные данные по коронавирусной инфекции в Псковской области за 16 февраля 2021 года


 

 

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