Врач рассказал, о каких нарушениях может свидетельствовать общий анализ крови

13:02, 19 ноября 2026, ПАИ

Общий анализ крови позволяет заподозрить инфекционные и воспалительные процессы, а также аллергические реакции. Об этом заявил врач-терапевт Александр Портных, сообщает телеканал «Первый Тульский».

По словам специалиста, ориентироваться в том числе можно на уровень лейкоцитов, лимфоцитов и эозинофилов. Повышение числа лейкоцитов может сопровождать бактериальные инфекции, изменения количества лимфоцитов – вирусные заболевания, а рост эозинофилов иногда указывает на аллергию или паразитарные инфекции.

Александр Портных также отметил важность показателя СОЭ – скорости оседания эритроцитов. Его повышение может быть связано с воспалением, инфекциями и некоторыми другими нарушениями в организме.

При этом общий анализ крови не позволяет самостоятельно установить точный диагноз. Результаты необходимо оценивать в совокупности с симптомами и данными других обследований, отметил врач.