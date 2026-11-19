Псковичам объяснили, как учитывается имущество многодетных при едином пособии

12:57, 19 ноября 2026, ПАИ

Наличие двух машин или двух гаражей не лишает многодетную семью права на единое пособие, сообщила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда России по Псковской области Регина Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 19 ноября.

По её словам, единое пособие назначается на основе комплексной оценки нуждаемости, которая включает не только доходы, но и имущественную обеспеченность семьи. Однако для многодетных семей федеральное законодательство предусматривает льготные условия при оценке имущества.

Так, обычной семье, как правило, не может быть отказано в пособии, если у неё один легковой автомобиль. Для многодетной семьи порог выше: наличие двух машин, двух мотоциклов или двух гаражей не является основанием для отказа.

Если в семье четверо и более детей, она может владеть автомобилем мощностью более 250 лошадиных сил при условии, что с года его выпуска прошло менее пяти лет. Для семей с тремя детьми это исключение не применяется: мощный новый автомобиль будет учитываться.

При оценке жилья действует общее правило: семье в целом не может быть отказано в пособии, если у неё одна квартира или один дом. То есть семья может владеть, например, квартирой и загородным домом, и это не лишит её права на пособие.

Если у семьи две квартиры или два дома, будут учитываться площади: если две квартиры, то площадь на каждого члена семьи должна быть не более 24 квадратных метров, если два дома – не более 40 квадратных метров. В некоторых случаях (например, когда имущество предоставлено в рамках мер социальной поддержки) жильё исключается из оценки.

Подробный перечень можно прочитать на сайте СФР. Для этого необходимо перейти в раздел «Гражданам», «Информация для семей с детьми», «Единое пособие» и открыть тему «Как оценивается нуждаемость семьи при назначении единого пособия».