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Экономика

Производители яиц и мяса птицы хотят поднять цены на 10%

Производители яиц и мяса птицы предлагают повысить отпускные цены на 10%. Об этом торговые сети уведомили Минпромторг, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке.

Отмечается, что в случае экономической обоснованности таких запросов торговых сетей ретейлеры стараются постепенно увеличивать стоимость товаров.

Эксперты пояснили, что сейчас объемы продукции на рынке сократились из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Вспышки вируса произошли на юге страны: в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Затем болезнь распространилась и на другие регионы.

Производители объясняют предложение повысить цены ростом стоимости кормовой базы, а также существенным сокращением поголовья. Все это ведет к увеличению внутренних издержек.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что пока не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. При этом в ведомстве признали, что предпосылки для небольшого роста цен есть: увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов.

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