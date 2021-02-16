В семь раз увеличилась просроченная задолженность по зарплате псковских организаций

10:08, 17 февраля 2021, ПАИ

Просроченная задолженность по зарплате псковских организаций увеличилась в семь раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По состоянию на 1 февраля в регионе просроченная задолженность по зарплате составила 5755 рублей, что на 4962 рублей больше, чем на 1 января 2021 года. Сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Зарплату не получили 309 человек. В расчёте на одного работника просроченная задолженность составила 18,6 тысячи рублей. Основная часть задолженности сложилась в организациях по виду экономической деятельности «Транспорт».