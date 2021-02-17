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Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым

Офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев стал гостем ПАИ-live.

Как повлияла пандемия коронавируса на желание жителей региона пойти на профессиональную службу в армию? Сколько заявлений на поступление на военную службу по контракту подали граждане в 2020 году? Какие требования предъявляются к претендентам на службу по контракту? Чем привлекательна контрактная служба?

Об этом и многом другом в эфире ПАИ-live рассказывает Дмитрий Зайцев.

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