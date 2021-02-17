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Общество

Почти половина россиян считают себя талантливыми

Почти половина россиян считают себя талантливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

43% респондентов заявили, что обладают талантами в той или иной степени, причем однозначно это признают 9% жителей страны (чаще всего так отвечали граждане 18-24 лет — 14%). Более половины россиян завили, что их талант связан с профессиональной деятельностью прямо (40%) или косвенно (20%). О том, что их таланты никак не связаны с профессией, сообщили 36% участников опроса, чаще молодежь 18-24 лет — 46%.

Абсолютное большинство опрошенных убеждены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант (86%). 80% уверены, что талант раскрывается только в труде. 73% респондентов также согласны с тем, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия.

Синонимом профессионализма считают талант 59% опрошенных. 55% граждан отметили, что в России реализуется много программ, направленных на выявление и развитие талантов. С утверждением, что талантливый человек талантлив во всем, согласны 53% россиян. Менее половины участников опроса солидарны с суждением, что настоящий талант может без посторонней помощи пробить себе дорогу (44%).

Практически каждый второй (45%) заявил, что в его окружении много талантливых людей. Обычно об этом говорят 18-24-летние (54%), реже — россияне старше 60 лет (35%). Треть респондентов знают людей, которые хотят заниматься своим делом в любое свободное время, в праздники и выходные, забывают о ходе времени за работой (33%), занимаются любимой деятельностью по своей инициативе, без внешних требований (33%). Каждый пятый знает настолько увлеченных людей, что они занимаются любимым делом бесплатно, ради интереса (22%).

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