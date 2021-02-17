0
15:22
Годовая инфляция в Псковской области в январе возросла до 5,3%
23:28
О выведении псковского общепита из тени, налоговом контроле и штрафах – в интервью с Юлией Шкляр
16:46
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
12:49
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
23:20
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
09:46
В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства
22:42
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
Еще новости
Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в январе возросла до 5,3%

Годовая инфляция в Псковской области в январе 2021 года возросла до 5,3% после 4,9% месяцем ранее, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Основное влияние на инфляцию в регионе оказали временные факторы федерального характера, в том числе рост мировых цен на продовольствие, отложенные эффекты от ослабления рубля в прошлом году, а также превышение спроса над предложением отдельных непродовольственных товаров из-за увеличения логистических издержек.

«В Псковской области на сдерживание темпов инфляции повлияло уменьшение прироста цен на услуги.  В январе этот показатель снизился до 2,5% после 2,8% в декабре прошлого года», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Он отметил, что на динамику цен в регионе в сфере услуг оказывают влияние временные факторы, связанные с эпидемической ситуацией. «В период пандемии жители Псковской области стали меньше путешествовать. Уменьшение спроса повлияло на стоимость билетов в поездах дальнего следования, например, в январе цены на проезд в купейных вагонах, по сравнению с январем 2019 года, снизились на 8,2%», - рассказал Сергей Савин.

Годовая инфляция в России в январе составила 5,2%, в Северо-Западном федеральном округе - 4,8%.

 

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в январе опубликован в региональном разделе официального сайта Банка России.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Годовая инфляция в Псковской области в январе возросла до 5,3%
17 февраля 2021
Годовая инфляция в Псковской области в январе возросла до 5,3%
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
16 февраля 2021
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
16 февраля 2021
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
15 февраля 2021
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства
15 февраля 2021
В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
13 февраля 2021
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
13 февраля 2021
Почти 46 млн получит Псковская область от Минпромторга
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом
13 февраля 2021
Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом

Идет загрузка...