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Экономика

Лесозавод «Судома» начал производство топливных брикетов

Топливные брикеты изготовляются из отходов лесопромышленного производства. Фото lesprom.com

Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область) запустил производство нового вида продукции – топливных брикетов RUF. Мощности предприятия позволяют производить до 6,1 тыс. тонн таких изделий в год, сообщает Первый лесопромышленный портал.

Инвестиции в новое направление составили около 40 млн рублей. Были расширены площади предприятия и установлено оборудование фирмы RUF (Германия) – ведущей компании по изготовлению прессов для топливных брикетов. Создание производства реализовано в рамках приоритетного инвестиционного проекта.

Брикеты – экологичный вид топлива, набирающий популярность среди владельцев загородных домов. Это небольшие бруски, состоящие из измельченных и спрессованных под большим давлением отходов лесопильного производства: сухой древесной стружки, шлифовальной пыли, опилок. Брикеты RUF обладают высокой теплотворностью (4400-4500 ккал/кг), горят ровно и практически полностью сгорают (зольность – не более 1 % от массы). Продукция характеризуется малым дымообразованием.

В «Судоме» в качестве сырья для топливных брикетов используются отходы собственного производства пиломатериалов.

«Лесопромышленный комплекс в Дедовичах проектировался как безотходный комплекс предприятий замкнутого цикла. С запуском производства топливных брикетов RUF мы не только сделали ещё один шаг к реализации этого проекта и повышению эффективности лесопользования, но и расширили ассортимент продукции лесозавода, традиционно востребованной за рубежом», – прокомментировал коммерческий директор лесозавода «Судома» Олег Фокин.

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