Директор «Экопрома» обсудил с жителями Невеля волнующие их вопросы

20:49, 17 февраля 2021, ПАИ

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром» Александр Киселёв в ходе рабочей поездки по южным районам Псковской области провёл встречу с представителями общественности в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Директор компании пообщался с жителями для решения волнующих их вопросов, связанных с оказанием услуг вывоза ТКО, а также проехал по проблемным улицам.

С февраля 2021 года функции вывоза мусора в Невельском районе стал выполнять регоператор. Ранее вывозом ТКО занимался перевозчик.

В настоящее время регоператор оттачивает алгоритмы работы по вывозу мусора в районе, идёт процесс налаживания бесперебойной и добросовестной работы. Все замечания и предложения от жителей принимаются, прорабатываются с целью обеспечения качественного оказания услуги транспортирования ТКО. Процесс этот небыстрый и займёт, возможно, порядка полутора месяцев.

Специалисты компании стараются использовать все возможности для решения проблемных вопросов.

«Взаимодействие с населением является ключевым фактором в деятельности регоператора. Люди нам звонят, пишут в соцсетях свои предложения, замечания. Мы стараемся реагировать на каждое», – отметил Александр Киселёв.