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Общество

Могилу поэта Александра Пушкина отреставрируют в этом году к его дню рождения

Реставраторы сейчас изучают степень естественных разрушений. Фото Wikipedia

 

16 февраля в научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоялось расширенное совещание. Сотрудники проектной организации ООО «АРТРУСТ» представили предварительные итоги научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837)». Об этом газете «Пушкинский край» сообщили в Пушкинском заповеднике.

Проектировщиками были озвучены основные дефекты и повреждения на памятнике: эрозия поверхности камня, биологические повреждения, утрата камня и шовного раствора, коррозия металлических частей, трещины и раскрытия в камне. Также были озвучены и сопутствующие факторы, влияющие на состояние объекта, такие как система водоотвода с храма. Общее состояние памятника определено как удовлетворительное.

Д. А. Василенко, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области» – организации, выступающей заказчиком проектных работ, пояснил, что на сегодняшний момент датой, к которой планируется завершить реставрацию, является 6 июня 2021 года – день рождения А. С. Пушкина. Но организации-проектировщику необходимо провести ещё ряд более серьёзных исследований, в том числе относительно состояния склепа и скрытых элементов.

Директор Пушкинского заповедника Г. Н. Василевич, подведя итог совещания, акцентировал внимание на том, что работы должны быть проведены качественно, поэтапно и без спешки, принимая во внимание результаты предыдущих исследований, ведь этот мемориал является номером один среди всех объектов, хранящих память о великом поэте.

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