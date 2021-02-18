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Общество

Сбитый фашистами в Пыталовском районе Ил-2 собираются поднять поисковики

В Псковской области волонтеры из региональной поисковой организации «След Пантеры» планируют поднять со дна болота самолет Ил-2, который сбили во времена Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Аргументы и факты. Псков».  

Штурмовик упал в Пыталовском районе, приблизительный квадрат крушения — 12 на 13 километров, выяснили поисковики еще 20 лет назад. Но найти точное место падения удалось только в 2020 году.

Согласно данным военных архивов, которые изучили поисковики, Ил-2 сбили 17 июля 1944 года во время операции по освобождению Пыталовского района.

Полную версию статьи можно прочитать на сайте газеты.

 

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