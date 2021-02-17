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Экономика

Резидент ОЭЗ «Моглино» попросил Михаила Мишустина увеличить лимиты на возмещение затрат инвесторов

Генеральный директор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына, один из резидентов ОЭЗ «Моглино» в Псковской области на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным попросила увеличить лимиты на возмещение затрат инвесторов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша компания занимается синтезом твердых материалов, создает алмазы, из них делают комплектующие для квантовых компьютеров, хирургические скальпели. Компания организована в конце 2016 года, в 2020 году стали резидентом «Моглино». Мы закупили оборудование, оно уже установлено здесь, на этой площадке. На сегодняшний день наша основная задача - развитие и расширение производства. Перспективная емкость проекта 3 млрд рублей. Это позволит полностью заместить импорт синтезированных алмазов. Есть ли в планах Правительства увеличить средства по постановление правительства 194  («Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»)» - уточнила Наговицына.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил: «Обязательно посмотрим возможности наших лимитов где-нибудь в мае».

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