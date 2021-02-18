Михаил Мишустин приехал в Социальный городок в Псковском районе

12:23, 18 февраля 2021, ПАИ

18 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Псковскую область находится в Социальном городке в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мишустину презентуют проект строящегося Соцгородка, здесь же, в одном из коттеджей, он проведет встречу с представителями общественности. В мероприятии принимают участие председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв, общественный помощник губернатора Псковской области, заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук, а также председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Социальный городок строится в деревне Борисовичи на границе Пскова. Проект реализуется в рамках региональной программы «Старшее поколение» по направлению «Демография».

Социальный городок — это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг. Он будет построен по современным европейским нормам и стандартам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации.

Пространство Социального городка представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Особое внимание уделяется созданию атмосферы защищенности и полной доступности зданий, помещений и открытого окружающего пространства.

В результате строительства объекта регион получит более 100 мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школу родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации. Здесь будет столовая, тренажерный зал, прачечная, ремонтная мастерская, библиотека, клубы по интересам, часовня и многое другое.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Были некоторые проблемы с финансированием объекта, но в августе 2019 года правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей на продолжение строительства в 2020 году. В настоящее время заключен контракт на завершение строительства с подрядной организацией ОП ООО «ПромАльянс». Работа идет полным ходом.

Каким будет Социальный городок, в Пскове смотрите в сюжете.