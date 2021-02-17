Мишустин и Ведерников обсудили реализацию программы социально-экономического развития Псковской области

17:30, 18 февраля 2021, ПАИ

На встрече 18 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили реализацию программы социально-экономического развития региона. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников обратил особое внимание на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. В прошлом году область получила 1 млрд рублей, из которых 900 млн направлено на создание объектов инженерной инфраструктуры «Моглино-2», а 100 млн — на компенсацию расходов на закупку крупного рогатого скота для новой фермы.

Михаил Мишустин поинтересовался, куда планируется направить средства индивидуальной программы в этом году. Михаил Ведерников уточнил, что значительная часть средств будет вложена в развитие площадки «Моглино-2». По 100 млн рублей планируется направить на поддержку МСП, поддержку сельхозпроектов, а также на проектирование и строительство инфраструктуры для жилищного строительства.

Завершая встречу, Михаил Мишустин пожелал Псковскому краю удачи, успеха и развития.